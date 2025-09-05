Video: ईद मिलादुन्नबी जुलूस ने गूंजाया एकता का संदेश

स्वर्णनगरी में ईद मिलादुन्नबी का पर्व शुक्रवार को उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस पर मुस्लिम समाज की ओर से विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए।

गड़ीसर प्रोल से शुरू हुआ जुलूस पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने रवाना किया। मार्ग भर में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। जुलूस गड़ीसर मार्ग, रिंग रोड और हनुमान चौराहा होते हुए डेडानसर स्थित बड़ी ईदगाह तक पहुंचा। ईदगाह पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने समुदाय से अपील की कि वे बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान दें और सौहार्द बनाए रखें। सभा के बाद नियाज का आयोजन किया गया। जुलूस में शामिल लोग नए परिधान पहनकर आए थे। युवाओं और बच्चों में विशेष उत्साह नजर आया। हाथों में इस्लामिक झंडे और डीजे पर बजते कौमी तराने माहौल को ऊर्जावान बना रहे थे। विशाल तिरंगा भी जुलूस का आकर्षण रहा। इस मौके पर शहरभर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों के दोनों ओर जमा होकर जुलूस का नजारा देखते रहे। सुरक्षा को लेकर पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त किया गया। पूरे आयोजन में भाईचारे और हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश गूंजता रहा।