Video: ईद-उल-फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया

ईद-उल-फितर का पर्व कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे में जैसलमेर रोड स्थित मुख्य ईदगाह पर ईद की नमाज अदा कर मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद व शुभकामनाएं दी। शनिवार को सुबह से ही ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग, नौजवान व छोटे बच्चे कस्बे में स्थित ईदगाह पर पहुंचने लगे थे। सुबह 9.30 बजे गोमट जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अरशद की रहनुमाई में सैकड़ों मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की। साथ ही मरकज मस्जिद पोकरण के मौलवी सलीम ने खुतबा पढ़कर देश में अमन, चैन, खुशहाली, आपसी भाइचारे व मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करवाई। इससे पूर्व मदरसा इस्लामिया के सदर-ए-मुदर्रिश अब्दुल हई ने माहे रमजान की अहमियत व ईदुलफितर के मुबारक मौके पर अपनी तकरीर पेश की। इस मौके पर पुलिस की ओर से ईदगाह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्षेत्र के भणियाणा व तेलीवाड़ा गांवों में ईदगाह पर नमाज अदा की गई। भणियाणा में मौलाना इलमुदीन व तेलीवाड़ा में मुफ्ती मुस्ताक ने नमाज अदा करवाकर दुआ करवाई। इसके बाद ग्रामीणों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी।