जैसलमेर

Video: योग्य दंपतियों को गुणवत्तापूर्ण परिवार कल्याण सेवाओं से लाभान्वित करने पर जोर

मिशन परिवार कार्यक्रम के अंतर्गत जिले की उच्च प्रजनन दर को नियंत्रित करने और परिवार कल्याण सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए चिकित्सा विभाग ने डेवलपमेंट पार्टनर यूएनएफपीए के सहयोग से समीक्षा बैठक आयोजित की।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 12, 2025

मिशन परिवार कार्यक्रम के अंतर्गत जिले की उच्च प्रजनन दर को नियंत्रित करने और परिवार कल्याण सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए चिकित्सा विभाग ने डेवलपमेंट पार्टनर यूएनएफपीए के सहयोग से समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में सभी चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र पालीवाल ने नसबंदी केस, पीपीआयूसीडी, अंतरा इंजेक्शन और परिवार कल्याण साधन वितरण ऐप की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि चिन्हित योग्य दंपतियों को गुणवत्तापूर्ण परिवार कल्याण सेवाओं से लाभान्वित करना आवश्यक है। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमडी सोनी ने बताया कि जैसलमेर जिला उच्च प्रजनन दर वाले जिलों में शामिल है। उन्होंने कहा कि दो बच्चों पर नसबंदी को प्रोत्साहित करना और बच्चों में उचित अंतर रखने के लिए परिवार कल्याण साधनों की जमीन स्तर तक उपलब्धता जरूरी है। इससे जिले की प्रजनन दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

Published on:

12 Sept 2025 09:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: योग्य दंपतियों को गुणवत्तापूर्ण परिवार कल्याण सेवाओं से लाभान्वित करने पर जोर

