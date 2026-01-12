Video: शीतलहर की चपेट में पूरा रामगढ़ क्षेत्र

रामगढ़ में लगातार चौथे दिन मोटरसाइकिल की सीटों व चार पहिया वाहनों के छतों व शीशों पर बर्फ की चादर जमीं। शीतलहर के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नहरी क्षेत्र के किसान भी बर्फीली सर्दी के कारण चिंतित नजर आ रहे है। इस हाड़ कम्पा देने वाली सर्दी से फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। रामगढ़ क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से लगातार सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। कोहरे की चादर में लिपटे पूरे क्षेत्र में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। सर्द हवाओं के बीच हर कोई ठिठुरने को मजबूर और बेबस है। बर्फ़ीली हवाओं के बीच लोग अलाव तापकर सर्दी से राहत पाने के जतन कर रहे है। सर्दी और ठिठुरन के बीच रामगढ़ क्षेत्र के लोग सूर्यदेव के दर्शन के साथ ही सर्दी राहत पाने के प्रयास करते नजर आते है। कड़ाके की सर्दी में आमंजन के साथ पशु पक्षियों के भी हाल बेहाल है।
