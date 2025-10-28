Video: गड़ीसर पर उमड़ी आस्था, उगते सूर्य को छठव्रतियों ने अर्घ्य अर्पित किया

आस्था और श्रद्धा के सागर में डूबा जैसलमेर मंगलवार सुबह छठ महापर्व की भक्ति में सराबोर नजर आया। ऐतिहासिक गड़ीसर तालाब का सौन्दर्य उस समय और निखर गया, जब उगते सूर्य को छठव्रतियों ने दूध व गंगाजल से अर्घ्य अर्पित किया। व्रतियों ने आरोग्य, सुख और समृद्धि की कामना के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास पूर्ण किया। अल सुबह गड़ीसर तालाब के घाटों पर महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतारें श्रद्धा का दृश्य पेश कर रही थीं। बांस की बनी टोकरी और सूपली में पूजा सामग्री लिए पुरुष आगे-आगे, जबकि पीछे पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं व बच्चे चल रहे थे। मंगल गीतों और भक्ति संगीत से गूंजते माहौल ने तालाब परिसर को पूरी तरह धर्ममय बना दिया। छठ व्रतियों ने सूर्यदेव को ठेकुआ, मौसमी फल, पुष्प और कंदमूल से पूजन अर्पित किया।