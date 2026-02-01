Video: जैसलमेर में मतदाता सूची-2026 का अंतिम प्रकाशन

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची 2026 का अंतिम प्रकाशन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतापसिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विस्तृत जानकारी साझा की। जिले में प्रारूप मतदाता सूची 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित हुई थी, जिसमें कुल 4,69,972 मतदाता दर्ज थे।

दावे और आपत्तियां 16 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक प्राप्त हुईं। इस अवधि में कुल 12,387 फॉर्म-6/6ए, 1,298 फॉर्म-7 और 3,443 फॉर्म-8 जमा हुए।