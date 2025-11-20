Video: जैसलमेर के पांच बीएलओ का मिला सम्मान

विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची के परिगणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन में उत्कृष्ट कार्य कर जैसलमेर जिले के पांच बीएलओ ने प्रदेश में अलग पहचान स्थापित की है। राज्य निर्वाचन विभाग, जयपुर की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंस में इन सभी को राज्य स्तर का सम्मान प्रदान किया गया, जिससे जिले का गौरव और बढ़ गया। जिला कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलक्टर प्रतापसिंह ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की उपस्थिति में चयनित बीएलओ को प्रमाण-पत्र और प्रोत्साहन उपहार प्रदान किए। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के सहायक निदेशक अपूर्वा कुमार सिंह भी मौजूद रहे। जिला स्तरीय वींसी हॉल में अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम, उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल, सहायक निदेशक लोक सेवाएं रोहित वर्मा, तहसीलदार सत्य प्रकाश खत्री, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क प्रवीण प्रकाश चौहान सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे और बीएलओ का उत्साहवर्धन किया।