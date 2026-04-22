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Video: गैस लीक होने से लगी भीषण आग, तीन वाहन जलकर खाक
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Video: गैस लीक होने से लगी भीषण आग, तीन वाहन जलकर खाक

पोकरण कस्बे में फोर्ट रोड पर परशुराम चौक के पास सोमवार को दोपहर उस समय अफरा-तफरी का माहौल हो गया, जब एक वैन में आग लग गई।

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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Apr 22, 2026

पोकरण कस्बे में फोर्ट रोड पर परशुराम चौक के पास सोमवार को दोपहर उस समय अफरा-तफरी का माहौल हो गया, जब एक वैन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पास खड़ी एक अन्य वैन व एक टैक्सी को भी चपेट में ले लिया। जिससे तीनों वाहन पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए। जानकारी के अनुसार परशुराम चौक के पास दो वैन व एक टैक्सी खड़ी थी। सोमवार को दोपहर बाद एक वैन में लगे गैस किट से तेज रफ्तार के साथ आग की फुहारें छूटने लगी। कुछ ही देर में आग ने पास खड़ी दूसरी वैन को भी चपेट में लिया और दूसरी वैन से टैक्सी भी चपेट में आ गई। देखते ही देखते आग की लपटें ऊपर उठने लगी और वाहन धूं-धूं कर जलने लगे। जिससे आसपास क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

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Published on:

22 Apr 2026 07:51 pm

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