21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Video: पोकरण में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गणगौर का पर्व

गणगौर का पर्व शनिवार को परंपरागत, धार्मिक मान्यताओं व उत्साह के साथ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं व कन्याओं ने भगवान शिव के प्रतीक ईसर व देवी के प्रतीक गौर की प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना की।

Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Mar 21, 2026

गणगौर का पर्व शनिवार को परंपरागत, धार्मिक मान्यताओं व उत्साह के साथ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं व कन्याओं ने भगवान शिव के प्रतीक ईसर व देवी के प्रतीक गौर की प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना की। कस्बे के नेहरु बालोद्यान में जाकर गणगौर की कथा व पूजा अर्चना की। दिनभर नए परिधानों व आभूषणों को पहने महिलाओं, युवतियों व कन्याओं के समूह ढोल नगाड़ों के साथ नेहरु बालोद्यान, तालाब व बावडिय़ों की ओर जाते हुए देखे गए। कई मोहल्ले से महिलाओं के समूह सिर पर कलश उठाकर, मंगल गीत गाते हुए नेहरु बालोद्यान पहुंची। युवतियों ने बगीचों, तालाबों व बावडिय़ों पर गणगौर की कथा कर पूजा-अर्चना की। परंपरागत रूप से पोकरण फोर्ट में शनिवार शाम गणगौर मेले का आयोजन किया गया। यहां ईसर-गौर की प्रतिमाओं को शृंगार चौकी पर दोपहर चार बजे बाद सजाया गया। यहां पोकरण फोर्ट के परमविजयसिंह के निर्देशन में स्टाफ की ओर से वैदिक मंत्रोच्चार व विधि विधान के साथ पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद कस्बे की सैकड़ों युवतियों व महिलाओं ने गौर माता का पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की। शृंगार चौकी से ईसर-गौर की प्रतिमाओं की सवारी निकाली गई, जो पोकरण फोर्ट में ही स्थित मेनमालिया भुर्ज के पास पहुंची। यहां स्थित घने वृक्षों में विधि-विधान से उनके विवाह की रस्म अदायगी की गई। उसके पश्चात् प्रतिमाओं को पुन: फोर्ट में स्थित एक कक्ष में लाकर रखा गया। गणगौर महोत्सव के अंतर्गत कस्बे में कई जगहों पर गणगौर प्रतिमाओं की स्थापना कर पूजा की जा रही थी। जिसके अंतर्गत कस्बे के सेवगों की बगेची में बीकानेर से लाई गई 4 फीट ऊंची प्रतिमा रखी गई थी और कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Mar 2026 09:24 pm

Published on:

21 Mar 2026 09:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: पोकरण में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गणगौर का पर्व

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

संडे बोल, आपकी आवाज- गति से तेज गति से वाहन दौड़ाने से हर कोई परेशान

जैसलमेर

जैसलमेर में बारिश, सर्द हवाओं ने घोली शीतलता … जन-जीवन प्रभावित

जैसलमेर

सिटी टॉकिंग पॉइंट: खुले सीवरेज बने खतरा, नहीं टूट रही जिम्मेदारों की तंद्रा, विद्यार्थी, राहगीर व पर्यटक भी भयभीत

जैसलमेर

विश्व जल दिवस: 1992 से 2026.. नहीं थमा जल संकट… जागरूकता अब भी अधूरी

जैसलमेर

जैसलमेर जाने वाले यात्री सावधान: रेलवे ने अचानक बदला इन ट्रेनों का रूट, अब पोकरण से ही लौटेंगी गाड़ियां; चेक करें नई लिस्ट

Jaisalmer Travel Alert Indian Railways Diverts Trains Services to Turn Back from
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.