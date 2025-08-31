Video: गहलोत- हुड्डा पहुंचे मोहनगढ़, कर्नल सोनाराम को दी श्रद्धांजलि

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्रसिंह हुड्डा रविवार को मोहनगढ़ पहुंचे। दोनों नेताओं ने बाड़मेर-जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में रोहतक से सांसद दीपेंद्रसिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार भारद्वाज, पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष उम्मेदसिंह तंवर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्रांग्रेसी नेताओं ने कर्नल सोनाराम चौधरी के पुत्र डॉ. रमन चौधरी को सांत्वना देकर ढांढस बंधाया। इस दौरान परिजन लालाराम चौधरी, हिम्मत चौधरी, मूलाराम चौधरी, चंदनाराम चौधरी, हुकम चौधरी आदि मौजूद रहे। नेताओं ने कर्नल सोनाराम चौधरी के राजनीतिक एवं सामाजिक योगदान को याद किया।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
पत्रकार वार्ता -एसआइ भर्ती को निरस्त करने पर बोले केंद्रीय मंत्री शेखावत- कुछ का पाप, दूसरों को न मिले सजा