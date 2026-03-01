Video: सोनार किले की घाटियों पर दौड़ रही गोल्फ कार्ट

स्वर्णनगरी के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग क्षेत्र में पिछले पर्यटन सीजन के दौरान यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन और पुलिस के साझा प्रयासों ने भरपूर रंग दिखाया और सैलानियों की अपूर्व भीड़ के बावजूद हालात काबू में रहे। इस बीच पिछले महीनों नगरपरिषद की ओर से शिव मार्ग से दुर्ग की रिंग रोड व अखे प्रोल तक शुरू की गई गोल्फ कार्ट सेवा का विस्तार अब अखे प्रोल से सोनार दुर्ग तक किए जाने से अव्यवस्था की आशंका है। सोमवार सुबह से दुर्ग जाने और दुर्ग से नीचे उतरने के लिए ये इलेक्ट्रिक कार्ट फेरे लगाते हुए नजर आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस सेवा को बिना ठोस योजना के संचालित किया गया तो किले की सुधरी हुई यातायात व्यवस्था फिर से अव्यवस्थित हो सकती है।