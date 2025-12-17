Video: महिला कार्मिकों के लिए सीमा चौकी पर नए आवास का उद्घाटन

जैसलमेर। सीमावर्ती क्षेत्र में 122वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल की ओर से बुधवार को ग्राम झलरीया में सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल जोधपुर फ्रंटियर एमएल गर्ग के मार्गदर्शन तथा 122वीं वाहिनी के समादेष्टा मुकेश पंवार, वरिष्ठ अधिकारियों, स्टाफ ऑफिसरों और बल के कार्मिकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के अंतर्गत थार मरुस्थल के कठिन सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों के बीच जनकल्याण, जनसंपर्क तथा सुरक्षा और विश्वास की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न उपयोगी सामग्री का वितरण किया गया। ग्राम झलरीया, करमावली, माण्डला, मुरार की ढाणी के ग्रामीणों और विद्यालय के बच्चों को ग्राम सरपंच के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम के साथ एक चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सक राजेश कुमार ने सीमावर्ती ग्रामीणों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार और आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण किया। पशु चिकित्सा अधिकारी विकास कुमार ने पशुओं के स्वास्थ्य की जांच कर संबंधित रोगों की दवाएं उपलब्ध कराईं। शिविर में ग्रामीणों के साथ पशुपालकों ने भी बड़ी संख्या में लाभ लिया।