Video: नवीन केंद्रीय बस स्टैंड का शुभारंभ, हवन पूजन से की मंगलकामना

स्वर्णनगरी में सोमवार को एक नई सौगात मिली जब नवीन केंद्रीय बस स्टैंड का शुभारंभ हवन पूजन के साथ मंगलमय वातावरण में संपन्न हुआ। बस स्टैंड परिसर में सर्वजन मंगलकामना के लिए आयोजित हवन में जिले के नागरिकों, रोडवेज़ अधिकारियों और सामाजिक प्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति रही। समारोह में रोडवेज़ के मुख्य प्रबंधक दीपक कुमार, लोकपाल आईदान सिंह सोलंकी, जैसलमेर विकास एवं विचार मंच के मनोहर केला, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अशोकसिंह, समाजसेवी महेश भूतड़ा, मदन सोनी, राजेंद्र अवस्थी सहित रोडवेज़ अधिकारी, कर्मचारी और यात्री मौजूद रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ में पंडित चंद्रप्रकाश अवस्थी और पंडित सौम्य अवस्थी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन संपन्न कराया। कार्यक्रम स्थल पर उत्साह और श्रद्धा का वातावरण रहा।