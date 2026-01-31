Video: रस्साकशी प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने मारी बाजी

महिलाओं के लिए आयोजित पणिहारी मटका रेस में लोकजीवन की झलक दिखाई दी। सिर पर इडाणी और पानी से भरा मटका लेकर दौड़ती महिलाओं की चपलता ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। वहीं भारतीय और विदेशी प्रतिभागियों के बीच हुई रस्साकशी प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने जीत दर्ज की। ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता, शान-ए-मरुधरा और कैमल पोलो मैच भी खास आकर्षण रहे। कैमल पोलो में सीमा सुरक्षा बल की टीम ने 3-1 से जीत हासिल की। जिमनास्टिक और योग की प्रस्तुति में विद्यार्थियों ने अद्भुत शारीरिक संतुलन और अनुशासन का परिचय देकर दर्शकों की सराहना बटोरी।