Video: इंदिरा गांधी नहर के पास वन पट्टी में लगी भीषण आग, वन संपदा जलकर राख

नाचना फांटा के पास इंदिरा गांधी नहर की 1254 हेड के समीप शनिवार दोपहर वनपट्टी में भीषण आग लग गई। तेज हवाओं के चलते आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और करीब पांच सौ मीटर क्षेत्र में फैल गई। आग की ऊंची लपटें सड़क मार्ग से गुजर रहे लोगों को दूर से दिखाई दीं, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही नाचना थानाधिकारी देवकिशन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों ने शुरुआती स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन तेज हवाओं ने हालात लगातार बिगाड़ दिए। आग तेजी से फैलती चली गई और आसपास का क्षेत्र धुएं से भर गया। स्थिति गंभीर होने पर पोकरण और जैसलमेर से दमकल वाहनों को रवाना किया गया। दमकल पहुंचने तक ग्रामीण, वन विभाग की टीम और पुलिस आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास में जुटे रहे। भारतीय सेना के जवान भी मौके पर पहुंचे और पानी के टैंकरों की मदद से आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब तीन घंटे तक लगातार प्रयास चलते रहे। आग की चपेट में आने से नाचना फांटा के पास स्थित चार कच्ची दुकानें जलकर राख हो गईं। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास की दुकानों को खाली करवाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग से लाखों रुपए की सरकारी संपत्ति और वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग, नाचना पुलिस, भारतीय सेना के जवान और ग्रामीण देर शाम तक आग पर काबू पाने में जुटे रहे। अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।