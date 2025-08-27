Video: गणेश चतुर्थी पर जगह-जगह की गणेश प्रतिमाओं की स्थापना

जैसलमेर जिले में बुधवार को विघ्नहर्ता और शुभकारी भगवान गणेश का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सर्वप्रमुख गणेश मंदिर चूंधी गणेश में आस्था, श्रद्धा व भक्ति से परिपूर्ण माहौल देखने को मिला। यहां सुबह से पदयात्रियों की आवक शुरू हो गई और दिन से लेकर रात तक में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने भक्ति भावना से परिपूर्ण होकर दर्शन किए। दूसरी तरफ स्वर्णनगरी स्थित गांधी चौक में चमत्कारी गणेश मंदिर में भी दर्शनार्थियों का दिन भर तांता लगा रहा। लोगों ने अपने घरों में भी भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की। आगामी 10 दिनों तक उनकी विधिवत पूजा-अर्चना की जाएगी। विभिन्न मंदिरों में भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की और दान-पुण्य भी किए। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठïान किए और लड्डुओं का भोग चढ़ाया। दिन भर गणेश मंदिरों में गणपति बप्पा मोरिया, वक्रतुंड महाकाय, जय गणेश देवा और जय गजानंद महाराज के जयकारे गूंजते रहे। शहर के समीपवर्ती हांसुवा और परचा गणेश मन्दिरों में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने पहुंच कर दर्शन लाभ प्राप्त किए। वहां सायंकालीन प्रसादी का भी कार्यक्रम हुआ।

चूंधी में लगा विशाल मेला

चूंधी स्थित गणेश मन्दिर में आयोजित मेले में हजारों श्रद्धालु दर्शनार्थ पहुुंचे। मेले के दौरान मन्दिर सहित पूरे परिसर की रंगीन लाइटों व पुष्पों से सजावट की गई। बुधवार प्रात: जैसलमेर व आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल पहुंचे। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए नि:शुल्क बसों की व्यवस्था भी की गई। मेेले में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। चूंधी मेले में मेलार्थियों के लिए कई तरह के झूले भी लगाए गए और खाने-पीने की स्टॉल्स भी रखी गई। गांधी चौक स्थित गणेश मंदिर में कई आयोजन किए गए। मंदिर पुजारी सुशीला देवी पुरोहित ने बताया कि बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर आकर्षक बागा से भगवान लंबोदर की प्रतिमा सजाई गई। इसके साथ ही मंदिर में पुष्प श्रृंगार व पूरे मंदिर को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया। जिसमें स्थानीय भजन गायकों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी।