Video: नहरी क्षेत्र में बारिश से ईसबगोल व जीरे की फसलें चौपट

मोहनगढ़ क्षेत्र में शनिवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और सर्द हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दोपहर बाद घने बादलों के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया। अपराह्न करीब 3 बजे के बाद नहरी क्षेत्र में तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। कई स्थानों पर कटाई के बाद खेतों में रखी फसलें भी पानी में भीगने के साथ बह गईं। किसान चिम्माराम ने बताया कि पीडी, बीडी, बुईली सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। आंधी बरसात से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों की ओर से हेल्पलाइन नम्बर- 14447 पर शिकायत दर्ज करवाने के प्रयास किए जा रहे है। उधर, मोहनगढ़ कस्बे में भी शाम करीब 4 बजे के बाद रुक-रुक कर बारिश होती रही। बारिश के चलते मौसम में शीतल घुल गई और लोगों को हल्की ठंड का अहसास होने लगा।