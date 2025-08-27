Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

Video: मोहनगढ़ में 15 मिनट तक बरसे मेघ

मोहनगढ़ क्षेत्र में बुधवार को दिन भर उमस व गर्मी का दौर जारी रहा। दिन भर ग्रामीण पसीने से भीगते नजर आए।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 27, 2025

मोहनगढ़ क्षेत्र में बुधवार को दिन भर उमस व गर्मी का दौर जारी रहा। दिन भर ग्रामीण पसीने से भीगते नजर आए। शाम पांच बजे से ही आसमान में बादल छाने शुरू हो गए। छः बजे के बाद आंधी के आने के साथ ही काली घटाएं भी छाई रही। घने बादलों की वजह से दिन में भी अंधेरा छा गया, वहीं साढ़े छः बजे के करीब बरसात का दौर शुरू हो गया, जो लगभग 15 मिनट तक जारी रहा। इस दौरान परनालों से पानी बहता नजर आया। बच्चों ने बरसात में नहाने का आनंद भी लिया। बरसात की वजह से मुख्य बाजार में पानी जमा हो गया, जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी झेलनी पड़ी। बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया, लेकिन उमस से राहत नहीं मिल पाई।

27 Aug 2025 09:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Video: मोहनगढ़ में 15 मिनट तक बरसे मेघ

