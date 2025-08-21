Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

Video: जैसलमेर: गांवों में बरसे मेघ, स्वर्णनगरी में बूंदाबांदी

भीषण गर्मी और उमस से परेशान स्वर्णनगरी के बाशिंदों को गुरुवार को भी बारिश के नाम पर केवल चंद मिनटों की बूंदाबांदी से ही संतोष करना पड़ा।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 21, 2025

भीषण गर्मी और उमस से परेशान स्वर्णनगरी के बाशिंदों को गुरुवार को भी बारिश के नाम पर केवल चंद मिनटों की बूंदाबांदी से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि जिले के पोकरण, मोहनगढ़, फलसूंड क्षेत्रों के साथ कुछ अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों में प्रसन्नता छा गई। जहां तक जैसलमेर शहर का सवाल है, दोपहर बाद बूंदाबांदी होने से धरती केवल गीली ही हुई। उसके बाद मौसम अवश्य खुशगवार हो गया। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 38.9 और न्यूनतम 29.3 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले क्रमश: 39.8 और 28.4 डिग्री रहा था। दिन भर आकाश में बादलों की आवाजाही का दौर चलता रहा। दोपहर बाद काले घने बादल आसमान में छा गए, जिससे शहरवासियों की उम्मीदें परवान पर चढ़ गई। अपराह्न बाद तेज गति की मोटी-मोटी बारिश की बूंदों ने जब धरती पर थिरकन शुरू की, तब हर कोई यह मान रहा था कि कई दिनों की गर्मी व उमस झेलने का पुरस्कार भारी बारिश के तौर पर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ ही देर में बूंदाबांदी एकदम से थम गई।

Published on:

21 Aug 2025 09:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Video: जैसलमेर: गांवों में बरसे मेघ, स्वर्णनगरी में बूंदाबांदी

