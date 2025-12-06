Video: जैसलमेर: रेस्टोरेंट, कैफे और बेकरी से सैंपल लेकर गुणवत्ता की जांच शुरू

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध आहार और मिलावट पर विशेष अभियान चलाया। शनिवार को रेस्टोरेंट, कैफे और बेकरी दुकानों का निरीक्षण कर चार खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने बताया कि निरामय राजस्थान कार्यक्रम के तहत जंक फूड विशेष अभियान में व्यवसायियों को शुद्ध खाद्य सामग्री बनाने, विक्रय करने और संस्थानों में सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए।