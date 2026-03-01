Video: रामनवमी पर जैसलमेर भगवामय, शोभायात्रा में उमड़ा जनसैलाब

रामनवमी पर्व पर स्वर्णनगरी पूरी तरह भगवामय और राममय नजर आई। शहर में निकाली गई भव्य शोभायात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा और हर ओर आस्था, उत्साह तथा धार्मिक वातावरण का अद्भुत संगम देखने को मिला शोभायात्रा से पूर्व पूनम स्टेडियम में मंचीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें संतों और समाज के प्रमुख लोगों की उपस्थिति रही। भारत माता और भगवान राम की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वक्ताओं ने भगवान राम के आदर्शों, मर्यादाओं और सामाजिक समरसता के संदेश को वर्तमान समय में प्रासंगिक बताया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री लालूसिंह सोढ़ा ने बताया की हर वर्ष जैसलमेर में रामनवमी की शोभायात्रा में समाज के लोगों में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। यात्रा आरंभ होने से पहले पूनम स्टेडियम में मंचीय कार्यक्रम हुआ जिसमे मंच पर महंत बालभारती, महंत भगवान भारती, महंत नारायण भारती, महोत्सव समिति के अध्यक्ष नखतसिंह भाटी, उपाध्यक्ष देवीसिंह चौहान, उषा खत्री, आरएसएस के विभाग सहसंघचालक अमृतलाल दैया और विहिप के जिलाध्यक्ष नटवर व्यास रहे।