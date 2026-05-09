Video : जिला कलक्टर ने किया अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण

जैसलमेर जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने शनिवार को दोपहर कस्बे में स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों को मिल रही सुविधाओं, जांच व दवाइयों की जानकारी ली। साथ ही भीषण गर्मी के दौरान पुख्ता प्रबंध रखने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर जोरवाल शनिवार को दोपहर करीब डेढ़ बजे राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंची। उन्होंने अस्पताल परिसर, चिकित्सकों के कक्षों, एक्स-रे रूम, प्रयोगशाला, इंजेक्शन रूम, आपातकालीन कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, प्रसूति कक्ष आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने एक-एक कक्ष में जाकर व्यवस्थाएं देखी और अस्पताल की कार्यवाहक प्रभारी डॉ.कामिनी गुप्ता से जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं, मरीजों को दी जा रही सुविधाओं, जांचों की स्थिति, उपलब्ध दवाइयों, मरीजों के बैड पर चादर की व्यवस्था, ठंडे पानी व हवा की व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर जोरवाल ने वार्डों में भर्ती मरीजों से भी मुलाकात की। उन्होंने मरीजों की कुशलक्षेम पूछी और उनकी बीमारी, अस्पताल में मिल रहे उपचार, दवाइयों व जांच के बारे में विस्तार से जानकारी ली।