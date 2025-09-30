Video: लवां में जानकी तालाब व राधा-कृष्ण मंदिर समीप श्रमदान कार्यक्रम

राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर-जैसलमेर संस्करण के 15वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में मंगलवार को क्षेत्र के लवां गांव में स्थित ऐतिहासिक जानकी तालाब व राधा-कृष्ण मंदिर के आसपास करीब 3 घंटे तक श्रम की बूंदें बही। क्षेत्र के लवां गांव में पालीवाल समाज की ओर से वर्षों पूर्व जानकी तालाब खुदवाया गया था। तालाब का पानी शुद्ध व स्वच्छ होने से ग्रामीण वर्षों से उपयोग कर रहे है। पत्रिका के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में मंगलवार को सुबह 8 बजे ही ग्रामीणों का यहां पहुंचना शुरू हो गया। समाजसेवी राजेन्द्रकुमार, चिरंजीलाल, संतोष पालीवाल, मेघसिंह जैमला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने यहां श्रमदान शुरू किया। इस दौरान ग्रामीणों में उत्साह नजर आया। करीब 3 घंटे तक चले श्रमदान अभियान से तालाब के घाटों का सौंदर्य खिल उठा।