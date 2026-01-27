Video: लक्ष्य निर्धारित कर जीवन में आगे बढ़ने और नशे से दूर रहने की दी सीख

गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूरचंद कुलिश के जन्मशती वर्ष के तहत जिले के सम, पोकरण और रामदेवरा क्षेत्र के विद्यालयों में प्रेरक कार्यक्रम आयोजित हुए। इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को कुलिश के व्यक्तित्व, विचारों, कृतियों और पत्रकारिता में किए गए नवोन्मेषी प्रयोगों से अवगत कराया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को नशे से दूर रहकर जीवन में लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ाने की सीख दी गई। सम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित सेमिनार में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश बिश्नोई खारा ने कहा कि कुलिश संवेदनशील कवि, निर्भीक पत्रकार, विचारक और वेद-अध्ययन से जुड़े विद्वान थे। स्वाध्याय और ज्ञान-पिपासा ने उन्हें ऐसा व्यक्तित्व दिया जिसने पत्रकारिता में नए प्रतिमान गढ़े। उन्होंने कहा की जीवन में आगे बढ़ना है तो नशे से दूर रहना होगा, क्योंकि नशा जीवन में विनाश लेकर आता है। संगठन के जिला मंत्री अजीत चारण ने कहा कि राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कुलिश का स्मरण सांस्कृतिक और वैचारिक अस्मिता से जुड़े युगपुरुष को नमन है। इसी तरह पोकरण के जसवंतपुरा गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संस्था प्रधान महेश प्रजापत ने विद्यार्थियों को कुलिश के जीवन, उनकी रचनाओं और वेद-अभ्यास से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कुलिश ने प्रदेश के नाम से अखबार की पहचान बनाई और सीमित संसाधनों में भी उसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। रामदेवरा क्षेत्र के राठौड़ा गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में संस्था प्रधान भवानी सिंह तंवर ने कहा कि कुलिश हिंदी पत्रकारिता में जनपक्षीय दृष्टि के प्रवर्तक माने जाते हैं। विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, लक्ष्य निर्धारित करने और कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रमों में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और कुलिश के जीवन से प्रेरक प्रसंगों को जाना।