Video: स्वर्णनगरी में शाम को हल्की बूंदाबांदी

स्वर्णनगरी में बीते कुछ दिनों की भांति गुरुवार को भी दिनभर उमस से पूर्ण गर्मी का वातावरण बना रहा। आकाश में बादलों की आवाजाही का दौर भी चला। शाम हल्की बूंदाबांदी से सडक़ें व गलियां गीली भर हो पाई। बूंदाबांदी थमने के बाद भी आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और उमस का वातावरण बना हुआ है। ऐसे में रात में बारिश के आसार है। इससे पहले दिन भर आकाश में बादलों का डेरा जमा हुआ था। धूप कम समय के लिए ही लिखी। ज्यादातर समय सूर्य बादलों की ओट में छिपा रहा। हालांकि गर्मी का असर फिर भी बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 37.4 और न्यूनतम 28.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जो एक दिन पहले बुधवार को क्रमश: 36.5 और 26.5 डिग्री दर्ज किया गया था। इस तरह से दिन के साथ रात के समय पारे में बढ़ोतरी हुई है।