Video: मरु ज्वाला युद्धाभ्यास: भारतीय जांबाजों ने दिखाया तकनीक के साथ दमखम

भारतीय सेनाओं के अब तक के सबसे बड़े संयुक्त युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल के अंतर्गत मंगलवार को भारतीय थल सेना और वायुसेना ने आपसी तालमेल का बेहतरीन प्रदर्शन भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में किया। इस दौरान सेना के गर्जना करते टैंकों और लड़ाकू विमानों की सामूहिक गडगड़़ाहट ने दुश्मन की छाती में भय भर दिया। आतंकियों के काल्पनिक ठिकानों पर सटीक प्रहार कर भारतीय सेनाओं के जांबाजों ने दिखाया कि उनकी ताकत जब मिल जाती है तो शत्रु कैसे दहल जाता है। सेना की दक्षिणी कमान के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने वहां मौजूद रह कर सारे प्रदर्शन का अवलोकन किया। उन्होंने कोणार्क कोर और बैटल एक्स डिवीजन के इस युद्धाभ्यास की सराहना की।