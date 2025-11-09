Video: वाहन में आए नकाबपोश, कैमरे बंद कर पूरी योजना से वारदात अंजाम

मोहनगढ़ क्षेत्र के नेहड़ाई गांव में शनिवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। बैंक के बाहर स्थापित भारतीय स्टेट बैंक की एटीएम मशीन को चोर उखाडक़र ले गए। मशीन में करीब 10 से 11 लाख रुपए नकद होने का अनुमान है। शनिवार दोपहर सीएमएस कंपनी के कार्मिक एटीएम में नगदी डालकर गए थे, ताकि रविवार को ग्राहकों को लेनदेन में परेशानी न आए। रात लगभग 2 बजे वाहन में आए तीन से चार नकाबपोश व्यक्तियों ने पूरी योजना के साथ एटीएम रूम में प्रवेश किया। जैसे ही अंदर पहुंचे, सबसे पहले कैमरों को बंद करने की कोशिश की और उसके बाद सफेद स्प्रे से रिकॉर्डिंग बाधित कर दी। इसके बाद बोलेरो के पीछे रस्सी बांधकर जोरदार खींचते हुए एटीएम मशीन उखाड़ ली और मशीन को गाड़ी में डालकर फरार हो गए।
