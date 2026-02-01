Video: सामूहिक विवाह समारोह: बंदौली में पुष्पवर्षा, शहर में जगह-जगह स्वागत

सेवा भारती के तत्वावधान में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सामूहिक विवाह समारोह उत्साह और सामाजिक समरसता के संदेश के साथ सम्पन्न हुआ। सर्व हिंदू समाज की सहभागिता से छह जोड़े वैदिक रीति-रिवाजों के साथ परिणय सूत्र में बंधे। आयोजन को सामाजिक एकता और अखंडता के प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया गया। सुबह 9:30 बजे गीता आश्रम से बैंड-बाजे के साथ बंदौली रवाना हुई। छह दूल्हे घोड़ों पर सवार हुए और समाजजन बाराती बने। बंदौली हनुमान चौराहा, गांधी चौक, जिंदानी चौक और गोपा चौक से होती हुई 11 बजे मंदिर पहुंची।