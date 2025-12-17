Video: दिन में धूप के चमकने से 3.5 डिग्री बढ़ गया पारा

स्वर्णनगरी के मौसम में सर्दी के असर में कम-ज्यादा का सिलसिला बना हुआ है। बुधवार को तीखी धूप ने दोपहर में सर्दी के असर को एकदम न्यून कर दिया वहीं शाम से रात गहराने के दौरान सर्दी अपने रंग में लौट आई। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 29.9 और न्यूनतम 9.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस तरह से दिन और रात में 20 डिग्री से ज्यादा का अंतर आ गया। जबकि एक दिन पहले मंगलवार को अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री ही रहा था। ऐसे में दिन का पारा 3.5 डिग्री उछल गया। हालांकि बुधवार की अलसुबह तेज सर्दी महसूस की गई। सर्द हवाओं से माहौल और शीतल हो गया। सुबह 9 बजे के बाद सूर्य की तेज किरणों ने पूरे वातावरण में तब्दीली का बिगुल बजा दिया। दोपहर होते-होते सडक़ पर चलते हुए धूप की चुभन महसूस की गई। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह रात की सर्दी में भी क्रमश: कमी आएगी। कड़ाके की सर्दी आगामी सप्ताह में रंगत दिखा सकती है।