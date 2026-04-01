Video: मॉकड्रिल: 25 मिनट बाद पहुंची दमकल, नहीं पहुंच पाई क्रेन

गोमट गांव के पास बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे के बाद बस में आग लग जाने से कई सवारियां हताहत हो गई है…। यह सूचना मिलते ही पोकरण से पुलिस के वाहनों के साथ तीन-चार एम्बुलेंस और दमकल वाहन सायरन बजाते हुए तेज गति से निकलते है। इस सूचना ने एकबारगी पोकरण कस्बे सहित आसपास क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। जब जानकारी मिली कि पुलिस की ओर से मॉक ड्रिल किया गया है तो लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक टीम गोमट गांव के पास पहुंची और करीब 5.15 बजे सड़क हादसे की मॉक ड्रिल की शुरुआत की। जिसके अंतर्गत उन्होंने ट्रक व बस में भीषण भिड़ंत हो जाने और हादसे के बाद बस में आग लग जाने से कई लोगों के हताहत व घायल होने की सूचना प्रसारित की।