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Video: मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में भीषण आग, वन पट्टी में मची अफरा-तफरी
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Video: मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में भीषण आग, वन पट्टी में मची अफरा-तफरी

मोहनगढ़. जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में सोमवार को भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग सांखला 10 आरडी के पास वन पट्टी में लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया।

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जैसलमेर

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Deepak Vyas

May 11, 2026

मोहनगढ़. जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में सोमवार को भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग सांखला 10 आरडी के पास वन पट्टी में लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों से क्षेत्र की वनस्पति को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन नहर में पानी नहीं होने के कारण आग पर काबू पाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है।

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Published on:

11 May 2026 08:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में भीषण आग, वन पट्टी में मची अफरा-तफरी

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