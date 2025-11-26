Video: नई व्यवस्था…पार्किंग हटने से बदल गई रिंग रोड की रंगत

जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग की रिंग रोड का नजारा बुधवार सुबह से पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। आम दिनों में पर्यटन सीजन के दौरान जहां हर समय चार पहिया वाहनों का जमघट लगा रहता है वहां सडक़ पूरे तौर पर खाली-खाली दिखी। जहां पर्यटक पैदल भ्रमण करते और स्थानीय बाशिंदों के दुपहिया वाहन ही दिखे। दरअसल, बुधवार से प्रशासन व पुलिस की तरफ से रिंग रोड पर स्थापित वाहनों की पार्किंग को एसबीआइ बैंक के पास स्थित बस टर्मिनल के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है और पुरानी किला पार्किंग की तरफ वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पर्यटन सीजन के मद्देनजर सैलानियों को दुर्ग के इर्द-गिर्द सुकून से भ्रमण की सुविधा देने और दिन में कई-कई बार बनने वाले जाम से छुटकारा दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके तहत सीजन के समय सुबह 8 से अपराह्न पश्चात 3 बजे तक किला पार्किंग में किसी भी चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।