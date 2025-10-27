Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Video: स्थाई भर्ती की मांग पर नर्सिंगकर्मियों का विरोध प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट तक निकाला जुलूस

स्वर्णनगरी में संविदा और निविदा नर्सिंगकर्मियों ने नई नर्सिंग भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 27, 2025

स्वर्णनगरी में संविदा और निविदा नर्सिंगकर्मियों ने नई नर्सिंग भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति 2025 के बैनर तले मंगलसिंह पार्क से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर प्रतापसिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्रसिंह खींवसर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विरोध रैली में जैसलमेर के साथ जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा के नर्सिंगकर्मी भी शामिल हुए। संविदा नर्सिंगकर्मियों ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एनआरएचएम, यूटीबी, एनएचएम, आरएमआरएस, एनसीडी, 108 और पीपीपी जैसी योजनाओं के अंतर्गत वर्षों से अल्प मानदेय पर सेवाएं दे रहे नर्सिंगकर्मी अब भी नियमितिकरण से वंचित हैं। नर्सेज ने मांग की कि नर्सिंग ऑफिसर के 12 हजार और एएनएम के 5 हजार पदों पर भर्ती 2018 और 2023 की तर्ज पर मेरिट प्लस बोनस अंक प्रणाली से की जाए ताकि वर्षों से सेवा दे रहे संविदा नर्सेज को लाभ मिल सके। नर्सिंगकर्मियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने संविदा नर्सेज को नियमित करने का वादा किया था, परंतु अब तक उसे पूरा नहीं किया गया। वर्तमान में ठेका प्रणाली के तहत नर्सिंग पदों पर भर्ती की जा रही है, जिससे कम वेतन पर काम करने वाले नर्सिंगकर्मियों का शोषण हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 09:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: स्थाई भर्ती की मांग पर नर्सिंगकर्मियों का विरोध प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट तक निकाला जुलूस

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

गड़ीसर पर झलकी पूर्वांचल की आस्था, प्रवासियों ने मनाया छठ पर्व

जैसलमेर

वन्यजीवों से प्रेम की अनोखी कहानी…‘मुनकी’ की जुदाई पर छलके पूजा के आंसू

जैसलमेर

हत्या प्रयास के मामले में मुख्य आरोपी दबोचा, अन्य की तलाश जारी

जैसलमेर

ताड़ाना को नाचना- मोहनगढ़ लिंक रोड से जोड़ने दरकार… चाहिए बस आठ किमी सड़क का निर्माण

जैसलमेर

अच्छी खबर…. मुम्बई, जयपुर और बेंगलुरु से जुड़ा स्वर्णनगरी का हवाई नाता

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.