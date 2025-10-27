Video: स्थाई भर्ती की मांग पर नर्सिंगकर्मियों का विरोध प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट तक निकाला जुलूस

स्वर्णनगरी में संविदा और निविदा नर्सिंगकर्मियों ने नई नर्सिंग भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति 2025 के बैनर तले मंगलसिंह पार्क से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर प्रतापसिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्रसिंह खींवसर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विरोध रैली में जैसलमेर के साथ जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा के नर्सिंगकर्मी भी शामिल हुए। संविदा नर्सिंगकर्मियों ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एनआरएचएम, यूटीबी, एनएचएम, आरएमआरएस, एनसीडी, 108 और पीपीपी जैसी योजनाओं के अंतर्गत वर्षों से अल्प मानदेय पर सेवाएं दे रहे नर्सिंगकर्मी अब भी नियमितिकरण से वंचित हैं। नर्सेज ने मांग की कि नर्सिंग ऑफिसर के 12 हजार और एएनएम के 5 हजार पदों पर भर्ती 2018 और 2023 की तर्ज पर मेरिट प्लस बोनस अंक प्रणाली से की जाए ताकि वर्षों से सेवा दे रहे संविदा नर्सेज को लाभ मिल सके। नर्सिंगकर्मियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने संविदा नर्सेज को नियमित करने का वादा किया था, परंतु अब तक उसे पूरा नहीं किया गया। वर्तमान में ठेका प्रणाली के तहत नर्सिंग पदों पर भर्ती की जा रही है, जिससे कम वेतन पर काम करने वाले नर्सिंगकर्मियों का शोषण हो रहा है।