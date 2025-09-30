Video: दुर्गाष्टमी पर देवी मंदिरों में यज्ञ में दी आहुतियां

जैसलमेर जिले भर में दुर्गाष्टमी व होमाष्टमी का पर्व मंगलवार को धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। जैसलमेर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित देवी मंदिरों में बने हवन वेदियों में भक्तों ने परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने की कामना की। अष्टमी को देवी मंदिरों को आकर्षक रूप में सजाया गया। इस मौके पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने देवी मंदिरों में जाकर दर्शन किए और मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना की। जैसलमेर में कई जगहों पर यज्ञ वेदियों में श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी और धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की। सुबह से ही देगराय, तनोटराय, कालेडूंगरराय, गजरूप सागर सहित कई अन्य शक्तिपीठों व मंदिरों में दर्शनार्थियों की चहल-पहल शुरू हो गई, जो देर शाम तक बनी रही। सोनार दुर्ग स्थित वैष्णो देवी मन्दिर, घंटियाली देवी मंदिर, गायत्री मंदिर, होमगार्ड मंदिर, हिंगलाज देवी मंदिर, गजरूप सागर मार्ग स्थित काले डूंगरराय खेजडिय़ा मंदिर, गफूरभट्टा क्षेत्र में स्थित काले डूंगरराय तथा सुखिया नाडा व पन्नोधराय मंदिरों में भी अष्ठमी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे।
बड़ी खबरेंView All
Rajasthan