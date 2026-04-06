Video: परिचय संगम पोस्टर विमोचन, वैवाहिक जागरूकता पर समाज ने दिया जोर

ब्रह्म क्षत्रिय खत्री समाज भवन में आयोजित बैठक में ‘परिचय संगम 2026’ के पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी रही, जिसमें वैवाहिक संबंधों में आ रही चुनौतियों और उनके समाधान पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में बताया गया कि वर्तमान समय में विवाह योग्य युवक-युवतियों के लिए उपयुक्त संबंध ढूंढना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में परिचय संगम जैसे आयोजन समाज के लिए उपयोगी मंच साबित हो रहे हैं, जहां पारदर्शिता और सहज संवाद के माध्यम से रिश्तों की संभावनाएं बढ़ती हैं।पिछले वर्ष बालोतरा में आयोजित परिचय संगम के सकारात्मक परिणामों का उल्लेख करते हुए इस वर्ष भी आयोजन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम की तिथि और स्थान शीघ्र घोषित करने की बात कही गई, जबकि ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बैठक में ‘बेटी परनावों, बहु पढ़ाओ’ जैसे प्रेरक नारों के माध्यम से समाज में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया। सभी परिवारों से आग्रह किया गया कि वे अपने विवाह योग्य बच्चों का बायोडाटा ऑनलाइन पंजीकृत कर इस पहल को सफल बनाएं।