Video: सीमांत जिलों के लोग सजग प्रहरी बनें : कैलाश मेघवाल

स्वतंत्रता दिवस पर जिले के सभी मंडलों में ‘हर घर तिरंगा’ यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारियों को लेकर रविवार को भाजपा जिला कार्यालय में एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल की अध्यक्षता में संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें मंडल अध्यक्ष, पार्षद, जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कैलाश मेघवाल ने कहा कि सीमांत जिलों में रहने वालों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, उन्हें सजग प्रहरी की तरह कार्य करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ मनाया जाएगा, जिसके तहत विचार गोष्ठी और मौन जुलूस का आयोजन होगा। इसमें बैनर और प्लेकार्ड के माध्यम से जनता को संदेश दिया जाएगा। मेघवाल ने कहा कि 15 अगस्त तक सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें जनप्रतिनिधि, महिलाएं, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और भूतपूर्व सैनिक शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को सशक्त करना, सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना और वीर-बलिदानियों का सम्मान करना है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़