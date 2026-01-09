Video: पोकरण: अवैध रूप से चल रही मीट की 19 दुकानें की सीज

पोकरण कस्बे में अवैध रूप से संचालित मीट की 19 दुकानों को नगरपालिका की ओर से सीज किया गया। गौरतलब है कि बुधवार की रात क्षेत्र के केलावा गांव के पास एक बैल की निर्मम हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। आशंका जताई जा रही है कि बैल की हत्या कर मीट दुकानों पर बेचा गया। जिसके बाद नगरपालिका की ओर से शुक्रवार को सुबह कस्बे में संचालित सभी मीट की अवैध दुकानों को बंद करने की कार्रवाई की गई। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी झब्बरसिंह चौहान के निर्देशानुसार सहायक राजस्व निरीक्षक रामस्वरूप गुचिया के नेतृत्व में टीम ने पुलिस के सहयोग से कस्बे में बिना अनुमति व अनुज्ञा पत्र के संचालित हो रही मीट की 19 दुकानों को सीज किया।