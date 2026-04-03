Video: पोकरण: जीएसएस में झाड़ियों में लगी भीषण आग, तेज आंधी से भभकी… मचा हड़कंप

पोकरण कस्बे में जोधपुर रोड पर स्थित- 132 केवी जीएसएस में गुरुवार देर शाम तेज आंधी के दौरान तारों में उठी चिंगारियां के कारण सूखी झाड़ियां में आग लग गई। तेज हवा व आंधी के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। करीब आधे घंटे बाद आग काबू हो सकी। कस्बे में जोधपुर रोड पर विद्युत प्रसारण निगम का 132 केवी का जीएसएस स्थित है। यहीं से कस्बे के साथ आसपास क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति होती है। गुरुवार शाम कस्बे में तेज आंधी का दौर चला। इस दौरान करीब 7:30 बजे जीएसएस में लगे ट्रांसफार्मर और विद्युत तारों में चिंगारियां उठी, जिसके कारण ट्रांसफार्मर और तारों के नीचे लगी सूखी झाड़ियां ने आग पकड़ ली। तेज हवा एवं सूखी झाड़ियां के कारण देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आग कि लपटें व धुंआ दूर तक दिखाई देने लगा। जिससे एकबारगी आसपास निवास कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया।