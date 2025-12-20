20 दिसंबर 2025,

शनिवार

जैसलमेर

Video: पुलिस व नगरपालिका ने आखिरी बार की समझाइश

पोकरण कस्बे में दुकानों के आगे टीनशेड लगाकर व सामान रखकर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए पुलिस व नगरपालिका की ओर से शनिवार को अंतिम चेतावनी दी गई।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Dec 20, 2025

पोकरण कस्बे में दुकानों के आगे टीनशेड लगाकर व सामान रखकर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए पुलिस व नगरपालिका की ओर से शनिवार को अंतिम चेतावनी दी गई। रविवार को सामान व अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि कस्बे के मुख्य मार्गों पर दुकानों के आगे सामान रखकर व टीनशेड लगाकर अतिक्रमण किया गया है। 5-7 फीट जगह रोकने के बाद आगे हाथ ठेले व ग्राहकों के वाहन खड़े हो जाते है। जिससे सड़क केवल 8-10 फीट ही रह जाती है। जिसके कारण आए दिन यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आए दिन हादसे भी हो रहे है। इसी को लेकर राजस्थान पत्रिका में सिलसिलेवार समाचारों का प्रकाशन किया गया। इस पर पुलिस ने अतिक्रमणों को हटाने को लेकर नगरपालिका को पत्र लिखा। व्यापारियों की ओर से नगरपालिका व पुलिस के साथ बैठक कर दुकानों के आगे सीमा तय करने एवं तय सीमा से अधिक सामान, अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई थी।

20 Dec 2025 09:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: पुलिस व नगरपालिका ने आखिरी बार की समझाइश

