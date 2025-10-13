Video: पुलिस ने 18 लाख मूल्य का चोरी का माल जब्त कर जांच तेज की

फलसूंड पुलिस ने गत 23 सितंबर की रात हुई नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना में सोने-चांदी के गहने चोरी हुए थे, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई गई है। जानकारी के अनुसार रतनसिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई उदयसिंह के घर का ताला तोड़कर चोरों ने गहने चोरी कर लिए। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई और आरोपियों की सक्रिय तलाश की गई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया और वारदात में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल जब्त की। चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रतापसिंह, खेतसिंह, स्वरूपसिंह और भोमाराम उर्फ कालुराम शामिल हैं। आरोपियों से विस्तृत पूछताछ और अनुसंधान अभी जारी है।
