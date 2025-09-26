Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

Video: स्वर्णनगरी में गड़ीसर प्रोल से धरनास्थल तक पहुंची जनाक्रोश रैली

ओरण-गोचर जमीनों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा कर उन्हें संरक्षित करने की मांग को लेकर शुक्रवार को जैसलमेर मुख्यालय पर निकाली गई जनाक्रोश रैली में हजारों की तादाद में जिलावासियों ने शिरकत की।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 26, 2025

ओरण-गोचर जमीनों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा कर उन्हें संरक्षित करने की मांग को लेकर शुक्रवार को जैसलमेर मुख्यालय पर निकाली गई जनाक्रोश रैली में हजारों की तादाद में जिलावासियों ने शिरकत की। रैली में शामिल होने के लिए गांव-गांव से आए लोगों ने पर्यावरण बचाओ, ओरण बचाओ और गोचर बचाओ जैसे नारे लगा कर वातावरण को गुंजायमान कर दिया। गड़ीसर प्रोल स्थित सत्यदेव व्यास पार्क से दोपहर में शुरू हुई रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट के सामने स्थित धरनास्थल पर पहुंची, जहां पिछले दिनों से लगातार धरना दिया जा रहा है। टीम ओरण की ओर से निकाली गई रैली का मार्ग में जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। शहर के ह्रदयस्थल गोपा चौक और गांधी चौक में रैली का अभिनंदन किया गया। रैली में शिव विधायक रविंद्रसिंह के साथ वाहन में ख्याला मठ के महंत गोरखनाथ, गजरूपसागर मठ के बाल भारती महाराज व अन्य संत सवार थे। इससे पहले सत्यदेव पार्क में यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें टीम ओरण के प्रमुख लोगों ने आहुतियां दी।

Published on:

26 Sept 2025 09:19 pm

Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: स्वर्णनगरी में गड़ीसर प्रोल से धरनास्थल तक पहुंची जनाक्रोश रैली

