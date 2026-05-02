Video: पूर्णिमा की चांदनी रात में वन्यजीव गणना, जलाशयों पर रही निगरानी

लाठी क्षेत्र में पूर्णिमा की धवल चांदनी में शुक्रवार की रात वन विभाग की ओर से पशु-पक्षियों व वन्यजीवों की गणना की गई। वन विभाग की ओर से चिन्हित 5 प्राकृतिक व कृत्रित जलाशयों पर कर्मचारियों को तैनात कर वन्यजीवों की चहल-कदमी देखी गई। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष वैशाख माह की पूर्णिमा पर वन विभाग की ओर से वन्यजीवों की गणना की जाती है। इसके लिए जलस्त्रोतों पर कार्मिक तैनात किए जाते है। वैशाख माह में भीषण गर्मी के मौसम के दौरान वन्यजीव 24 घंटे में एक बार पानी पीने के लिए जलस्त्रोत पर अवश्य आते है। इस बार भी 1 मई शुक्रवार शाम 5 बजे वन्यजीवों की गणना शुरू की गई। इसके लिए वन विभाग की ओर से 5 वाटर पोइंट निर्धारित कर 17 कार्मिकों को तैनात किया गया था।