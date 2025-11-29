Video: स्वर्णनगरी एक्सप्रेस को रवाना करने के अवसर पर रेल मंत्री ने दी अहम जानकारी

जैसलमेर से दिल्ली के लिए नए स्वर्णनगरी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर आयोजित समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में रेल नेटवर्क का विस्तार करने के सिलसिले में अनूपगढ़ से खाजूवाला, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होकर भाभर तक नई लाइन के कार्य के लिए प्रस्ताव विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। इन लाइनों के निर्माण से आमजन को सुविधा होने के साथ-साथ सेना के रणनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गौरतलब है कि नवनिर्मित जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर-दिल्ली (शकूरबस्ती) नई रेलसेवा की उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।

इस मौके पर रेल मंत्री ने नई रेल सेवा को स्वर्णनगरी एक्सप्रेस के नाम से संचालित करने की घोषणा की। वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारतीय रेल उतरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हम भारतीय रेलवे की विकास यात्रा को नई ऊचाइयों की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रेल मंत्री ने कहा कि राजस्थान में रेल विकास को लेकर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं जिसमे लगभग 55000 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर है। रेल मंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री की ओर से रेलवे को पर्याप्त बजट का आवंटन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप रेल विकास को गति प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि 2014 से पूर्व राजस्थान में प्रति वर्ष औसतन मात्र 680 करोड़ रुपए बजट आवंटित होता था, जो बढकऱ लगभग 10 हजार करोड़ रुपए हो गया है।