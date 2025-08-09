Video: सावन मास में रुद्राभिषेक सहस्त्रघट, दिनभर गूंजे वैदिक मंत्र

सावन मास के पावन अवसर पर शुक्रवार को मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक सहस्त्रघट आयोजित हुआ। आयोजन में दिन भर वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति का संगम देखा। सुबह 12 बजे रुद्राभिषेक की शुरुआत फलौदी से आए वेदपाठियों के मंत्रोच्चार के साथ हुई। सहस्त्रघट पूजन का क्रम शाम 6 बजे तक निरंतर चलता रहा। इसके बाद शाम 7 बजे भगवान महादेव का विशेष श्रृंगार किया गया और मंगल आरती के साथ वातावरण भक्तिमय हो गया। रात्रि में प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, पोकरण सहित कई स्थानों से समाजबंधु, परिवारजन, मित्रगण और श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर पूरे दिन भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा। स्थानीय श्रद्धालुओं ने बताया कि सावन मास में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है और सहस्त्रघट पूजन से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने शिवभक्ति और सामाजिक एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया।