Video: घने कोहरे में स्कूल बस और कैम्पर में आमने-सामने की टक्कर

जैसलमेर में इस सीजन के पहले घने कोहरे के चलते सोमवार सुबह निजी स्कूल की बस और सामने से आ रही कैम्पर के बीच जोरदार भिडंत हो गई। हादसे में 3 स्कूली बच्चों सहित 12 जने घायल हुए हैं। गम्भीर रूप से घायल 5 जनों को अग्रिम उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। हादसा सोमवार सुबह करीब 7.30 बजे सदर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जोधा गांव के पास हुआ। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार और अफरा- तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है कि कैम्पर सवार लोग शादी में भाग लेकर लौट रहे थे जबकि निजी स्कूल की बस स्कूल की ओर जा रही थी। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सदर थाना प्रभारी प्रेमदान रतनू ने बताया कि हादसा सोमवार सुबह उस वक्त हुआ जब पूरे क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ था और दृश्यता बेहद कम थी। बोलेरो कैम्पर जोधा से खुहड़ी की ओर जा रही थी। भिडंत के चलते दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने घायलों को निजी वाहनों के जरिए जैसलमेर के जवाहिर चिकित्सालय पहुंचाया।