Video: नबी के बताए मार्गों पर चलकर आम-आवाम की करें खिदमत

हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलेही वसलम की पैदाइश व इंतकाल का दिवस ईद-मिला-दुन्नबी बारावफात शुक्रवार को श्रद्धा व अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर मदरसा अहले सुन्नत दारूल उलूम मोईनुल इस्लाम व विभिन्न मस्जिदों में पैगंबर मोहम्मद को याद करते हुए उनके बताए मार्गों पर चलकर आम आवाम की खिदमत करने का संकल्प लिया गया। ईद-मिला-दुन्नबी के मौके पर कस्बे के जोधपुर रोड पर स्थित मदरसा अहले सुन्नत दारूल उलूम मोईनुल इस्लाम में सुबह 9.30 बजे नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया, डॉ.रघुवीरसिंह चंपावत, डॉ.मोहम्मद याकूब, रघुनाथसिंह चौहान, मनोहर जोशी, गफारशाह, मीरेखां दरश, बासितखां मेहर ने ध्वजारोहण किया। मदरसे के मौलाना समउन रजा की रहनुमाई में मदरसे के तलबाओं ने स्वागत गीत व कौमी तराने और नात व तकरीर पेश की। इस मौके पर कस्बे के मुख्य मार्गों से एक जुलूस निकाला गया। जिसे अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली मदरसे से रवाना होकर जयनारायण व्यास सर्किल, स्टेशन रोड, सुभाष चौक, फोर्ट रोड, गांधी चौक, सदर बाजार, गणेश मार्केट, भवानीप्रोल होते हुए तेलियों की मस्जिद पहुंची। यहां दीनी जलसे का आयोजन किया गया। बारावफात के मौके पर निकाली गई रैली का कस्बे में जगह-जगह स्थानीय लोगों की ओर से पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया।