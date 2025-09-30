Video: आपसी संघर्ष में छह जने घायल, एक जोधपुर रैफर

पोकरण क्षेत्र के लवां गांव में सोमवार को दो गुटों में हुए आपसी संघर्ष में एक महिला सहित छह जने घायल हो गए, जिनमें से एक जने जोधपुर रैफर किया गया। पुलिस के अनुसार लवां निवासी तुलछाराम व मेघाराम आदि के गांव के पूर्व दिशा में पास-पास दो खेत स्थित है। जिनके बीच आए दिन सीमा को लेकर झगड़े होते रहते है। सोमवार को दोपहर 2 बजे खेत की जमीन पर आपस में विवाद हो गया, जिससे दोनों पक्षों में लाठी-भाठा जंग हो गई। आपस में चले लाठी व पत्थरों से मेगाराम पुत्र दमाराम, जगदीश पुत्र मेगाराम, ताराराम पुत्र दमाराम, पूंजाराम पुत्र नारायणराम, तुलछाराम पुत्र चूनाराम व बाबूदेवी पत्नी देवीलाल को चोटें लगी। उन्हें तत्काल पोकरण के राजकीय अस्पताल लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद ताराराम को जोधपुर रैफर कर दिया। जबकि अन्य घायलों का उपचार किया गया। सूचना पर हेड कांस्टेबल रामसिंह पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर जांच शुरू की।