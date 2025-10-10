Patrika LogoSwitch to English

Video: तंग गलियों में बचाव कार्य के लिए तैनात होंगी छोटी दमकलें व फायर बाइक्स

रोशनी के साथ आतिशबाजी के त्योहार दिवाली के मौके पर आग लगने की घटनाओं की आशंकाओं के बीच नगरपरिषद ने अग्रिशमन दस्ते को साधनों से लैस कर रखा है।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 10, 2025

रोशनी के साथ आतिशबाजी के त्योहार दिवाली के मौके पर आग लगने की घटनाओं की आशंकाओं के बीच नगरपरिषद ने अग्रिशमन दस्ते को साधनों से लैस कर रखा है। बीते वर्षों में दिवाली और उसके आगे-पीछे आग लगने की घटनाओं से सबक लेते हुए नगरपरिषद के पास बड़ी दमकल गाडिय़ों के साथ तंग बाजारों और अति संकरी गलियों में तेजी से पहुंचने के लिए छोटी फायर गाड़ी और फायर बाइक भी दस्ते में शामिल की गई हैं। गौरतलब है कि दिवाली के अवसर पर पूरी-पूरी रात चलने वाली आतिशबाजी के चलते शहर भर में आग लगने की घटनाएं पूर्व में घटित होती रही हैं। इसके अलावा शहर में बढ़ती भीड़ और संकरी गलियों के चलते पारंपरिक बड़ी दमकल गाडिय़ों के पहुंचने में कठिनाई पेश आती थी। ऐसे में फायर बाइक और छोटी दमकल गाड़ी आग पर शुरुआती नियंत्रण के लिए उपयोगी साबित हो रही हैं। इन पर आवश्यक उपकरणों के साथ मिनी वाटर टैंक और फोम सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे किसी भी छोटी-मोटी आग को तुरंत काबू किया जा सके।

Published on:

10 Oct 2025 09:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: तंग गलियों में बचाव कार्य के लिए तैनात होंगी छोटी दमकलें व फायर बाइक्स

