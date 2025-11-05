Video: निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म, आवागमन हुआ सुचारू

राज्य भर की भांति जैसलमेर में भी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट स्लीपर बसों की बेमियादी हड़ताल समाप्त होने के बाद बुधवार से सभी तरह की निजी बसों का संचालन शुरू हो गया। गत दिनों से राज्य सरकार के परिवहन विभाग की ओर से निजी बसों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के विरोध में निजी बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल कर रखी थी। गत मंगलवार को जयपुर में बस ऑपरेटर्स प्रतिनिधियों की सरकार के साथ बातचीत के बाद हड़ताल खत्म की गई। बुधवार को जैसलमेर से अलसुबह जोधपुर व अन्य शहरों के लिए चलने वाली बसों का संचालन शुरू हो गया। जैसलमेर में निजी बसों के एयरफोर्स मार्ग स्थित गुरुद्वारा के पास मुख्य स्टेंड और पूरे एयरफोर्स चौराहा के पास बुधवार को एक बार फिर यात्रियों और अन्य लोगों की चहल-पहल नजर आई।