Video: दिन में धूप की चमक, रात में सर्दी की धमक

स्वर्णनगरी में मौसम दिन और रात में पूरी तरह से परिवर्तित हो रहा है। एक तरफ दोपहरी में धूप अपनी चमक दिखा रही है तो दूसरी ओर रात में सर्दी का साम्राज्य गहरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दिन का तापमान 28.2 और न्यूनतम 10.4 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया, जो गत रविवार को क्रमश: 27.7 व 10.7 डिग्री रहा था। दिन की शुरुआत हमेशा की तरह शीतल हवाओं के प्रवाह के साथ हुई। उस समय सर्दी का असर शिद्दत से महसूस किया गया, जो दिन चढऩे के साथ ही लगभग छू-मंतर हो गया। शीतल हवाओं की जगह सूरज की तेज किरणों ने ले ली। सायं करीब 6 बजे सूर्यास्त हुआ और उसके बाद धीरे-धीरे सर्दी ने पांव जमाना शुरू किए। जैसे-जैसे रात गहरा रही है, उसी अनुपात में ठंडक भी बढ़ रही है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी बुधवार को साल के अंतिम दिन हल्की बारिश हो सकती है। माना जा रहा है कि, साल के विदाई दिवस या नए साल के पहले दिन मावठ के होने से सर्दी में इजाफा हो सकता है।
